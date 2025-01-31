الفيفا يصدم نادي كربلاء بـ 100 ألف دولار (وثائق)

2025-01-31 20:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أصدرت لجنة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، (31 كانون الثاني 2025)، قراراً يُلزم نادي كربلاء بدفع 100 ألف دولار للمدرب السابق للنادي المقدوني سلافشي فوينيسكي.

كما ألزمت اللجنة الدولية نادي كربلاء بحسب قرارها تلقته "بغداد اليوم"، بدفع فائدة بنسبة 5% للمدرب الأجنبي تحتسب من تاريخ التعاقد معه في 28-7-2024.

الجدير بالذكر أن إدارة كربلاء تعاقدت العام الماضي مع (فوينيسكي) وفي نفس الوقت أبرمت عقدًا جديدًا مع المدرب الإسباني كارلوس هيرنانديز في 28 من تموز 2024، الذي ترك منصبه لأسباب وصفها بـ"الشخصية".





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