معلمو جمجمال ينضمون لاعتصامات السليمانية والمطلب واحد

2025-01-31 20:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن معلموومحاضرو قضاء جمجمال، مساء الجمعة، انضمامهم للاعتصامات المستمرة في السليمانية،والتي دخلت يومها الرابع، احتجاجًا على تأخر صرف الرواتب والعلاوات المتراكمة منذأكثر من عشر سنوات.

وأكد ممثل معلمي ومحاضريجمجمال، إسحاق حسين، خلال مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، أن "المعلمين لنيتراجعوا حتى تحقيق مطالبهم، رغم التحديات التي يواجهونها".

وأضاف حسين، أن "معلميجمجمال يؤيدون بشكل مطلق الاعتصامات والإضرابات التي ينظمها زملاؤهم في محافظةالسليمانية، وأن هذه الخطوة تأتي دفاعًا عن حقوق المعلمين والموظفين الذين يعانونمن تدهور أوضاعهم المعيشية بسبب تأخر الرواتب وعدم صرف العلاوات المستحقة".

وأوضح أن "المعلمينرغم الظروف الجوية القاسية التي تمر بها السليمانية، مصرون على الاستمرار فياحتجاجاتهم حتى تلبية مطالبهم، مضيفًا أن صمود المعتصمين خلال الأيام الماضية يعدنموذجًا للنضال السلمي، وأن حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية مطالبتانبالاستجابة لمطالبهم بشكل واضح وسريع".

وأشار حسين، إلى أنالاحتجاجات لن تتوقف، وأن معلمي جمجمال انضموا إلى زملائهم في السليمانية حتىتحقيق الاستجابة المطلوبة، مثمنًا الجهود التي بذلها المعتصمون منذ بدء الحراك.

واختتم ممثل معلميجمجمال حديثه بالتأكيد على أن هذا الحراك ليس مجرد احتجاج عابر، بل هو مطلب مشروعيجب على السلطات معالجته بشكل جذري، مضيفاً أن استمرار التجاهل سيؤدي إلى تصعيدأكبر.

وتشهد محافظة السليمانيةمنذ أربعة أيام اعتصامات متواصلة للمعلمين والموظفين، احتجاجًا على تأخر صرفالرواتب والعلاوات المتراكمة التي لم تُدفع منذ أكثر من عشر سنوات. وازدادت حدةالاحتجاجات مع استمرار الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها إدارة الإقليم، وسطمطالبات بضرورة وضع حلول عاجلة لإنهاء معاناة آلاف الموظفين الذين يواجهون ضغوطًامعيشية متزايدة.