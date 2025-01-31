تيار الحكمة يثمن جهود عملية القبض على قتلة العلماء والشهداء

2025-01-31 20:45:01 - المصدر: واع

بغداد - واعثمن تيار الحكمة الوطني، اليوم الجمعة، جهود عملية القبض على قتلة العلماء والشهداء.وقال المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "في الوقت الذي يثمن تيارُ الحكمة الوطني جهودَ رجال الدولةِ الأبطال في الأمن الوطني والأجهزة الأمنية الرديفة بالقبض على قتلة العلماء والشهداء، ويشدُّ على أيادي المخلصين من أبناء العراق في ملاحقة أذناب البعث الصدامي وزبانيته لإنزال القصاص العادل بالقتلة والمجرمين، فإنه يستذكرُ بفخرٍ واعتزاز تلكَ النفوسَ الشمّاء والدماءَ الطاهرة والمواقفَ المدوّيةَ من أُسرةِ آل الحكيم الذين تلاحمت دماؤهم مع دماءِ الشهيد الكبير آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر، لتزعزع عروشَ الطغاة والظالمين وتفتح للشعب المظلوم باب الحرية والخلاص".وأضاف: "تحية إكبار لرجال العراق وعيونه الساهرة، والمجد والرفعة للشهداء الذين ينيرون للأجيال طريق الكرامة والرفعة بأسمائهم وتاريخهم المشرِّف".