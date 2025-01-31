تيار الحكيم يعلق بشأن عملية اعتقال قتلة الشهيد الصدر وشقيقته

2025-01-31 20:55:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

علق تيار الحكمة، برئاسة عمار الحكيم، اليوم الجمعة، (31 كانون الثاني 2025) على إعلان الحكومة بشأن عملية اعتقال قتلة الشهيد السيد محمد باقر الصدر وشقيقته (بنت الهدى).

وذكر بيان للمكتب السياسي لتيار الحكمة، تلقته "بغداد اليوم"، ثمن فيه جهودَ رجال الدولةِ في الأمن الوطني والأجهزة الأمنية الرديفة بالقبض على قتلة العلماء والشهداء، ويشدُّ على أيادي المخلصين من أبناء العراق في ملاحقة أذناب البعث الصدامي وزبانيته لإنزال القصاص العادل بالقتلة والمجرمين".

وأضاف البيان ان تيار الحكمة "يستذكرُ بفخرٍ واعتزاز تلكَ النفوسَ الشمّاء والدماءَ الطاهرةَ والمواقفَ المدوّيةَ من أُسرةِ ال الحكيم الذين تلاحمت دماؤهم مع دماءِ الشهيد الكبير آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر، لتزعزع عروشَ الطغاة والظالمين وتفتح للشعب المظلوم باب الحرية والخلاص".

وحيا تيار الحكمة بـ"إكبار لرجال العراق وعيونه الساهرة ، والمجد والرفعة للشهداء الذين ينيرون للأجيال طريق الكرامة والرفعة بأسمائهم وتاريخهم المشرِّف".

وكان جهاز الأمن الوطني، قد أعلن اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على عدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية في النظام السابق بينهم متورطون بقتل الشهيد السيد محمد باقر الصدر وشقيقته، وعدد من أفراد أسرة آل الحكيم في العقود الماضية.