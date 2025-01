الطيران العراقي يقصف أهدافا لداعش قرب داقوق في كركوك

2025-01-31 21:10:06 - المصدر: جريدة المدى

كركوك/ المدى افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بأن الطيران الحربي العراقي استهدف موقعين لعناصر تنظيم داعش في وادي الشاي ضمن قضاء داقوق جنوبي كركوك. وقال المصدر لـ(المدى)، إن "الطيران الحربي العراقي نفذ ضربات جوية استهدف موقعين تابعين لعناصر تنظيم داعش ضمن وادي الشاي بقضاء داقوق (45 كم جنوبي كركوك)". وأشار إلى أن "الضربات الجوية التي […]

