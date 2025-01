"إسرائيل" تستعد لإطلاق سراح عناصر من حزب الله مقابل تحرير مختطفة في العراق

2025-01-31 21:10:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أفادت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، بأن "إسرائيل" تقترب من إتمام صفقة تبادل للإفراج عن الباحثة "الإسرائيلية" إليزابيث تسوركوف، المختطفة في العراق منذ نحو عامين. ووفقاً لتقرير نشره الموقع البريطاني "Amwaj"، فإن "إسرائيل" تعتزم إنجاز صفقة تبادل تقضي بالإفراج عن معتقلين من حزب الله اللبناني، الذين تم احتجازهم منذ اندلاع الحرب، ومن بينهم عماد […]

