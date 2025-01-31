2025-01-31 21:45:04 - المصدر: ايشان

أفادت وسائل إعلام، اليوم الجمعة، بأن السلطات السويدية، أخلت سبيل خمسة موقوفين بقضية مقتل سلوان موميكا خارق المصحف الكريم. وأعلنت سلطات السويد اعتقال 5 أشخاص، أمس الخميس، بعد مقتل موميكا، فيما عبر رئيس الوزراء أولف كريسترشون عن مخاوف بشأن ارتباط قتله بقوة أجنبية. وأفادت الشرطة السويدية بأنها اعتقلت الخمسة هؤلاء في علاقة محتملة بمقتل سلوان موميكا (38 […]

ظهرت المقالة السلطات السويدية تخلي سبيل خمسة موقوفين بقضية قتل سلوان موميكا أولاً على ايشان.



