2025-01-31 21:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تقدمت إدارة نادي القوة الجوية، اليوم الجمعة، (31 كانون الثاني 2025)، اعتراضاً رسميا لدى اتحاد الكرة العراقي على فريق الشرطة من اجل اعتباره خاسراً 3-0 في مباراة أمس في دوري نجوم العراق بسبب إشراكه ثلاثة لاعبين محترفين تصنيف منتخباتهم تحت الـ 90.

وذكر بيان لاعلام النادي تلقته "بغداد اليوم"، ان "الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، تقدمت بأعتراض رسمي الى اتحاد الكرة بعد قيام نادي الشرطة بخرق لوائح مسابقات دوري نجوم العراق، من خلال اشراكها لثلاثة لاعبين محترفين تسلسل منتخبات بلدنهم فوق ( 91 ) وهذه مخالفة واضحة وصريحة، للمادة ( 4 _ 19 ) والتي نصت على مشاركة لاعبان اثنان تصنيف بلدانهم ( 91 ) فما فو".

ولفت الى ان "مشاركة هولاء اللاعبين غير قانونية، ومخالفة للوائح المسابقات والتي تم الاتفاق عليها مع الاندية المشاركة في دوري نجوم العراق".

وطالبت إدارة الجوية "اتحاد الكرة، بأحقاق الحق وتطبيق القانون وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين الجميع، من اجل انجاح جميع المسابقات التي تقام تحت خيمة الاتحاد".

وكان فريق الشرطة قد حسم ديربي العاصمة بالفوز (2-1) مستضيفه القوة الجوية خلال المباراة التي جمعتهما أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة 17 من دوري نجوم العراق.

ورفع الفوز رصيد الشرطة إلى النقطة 34 في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة، بفارق نقطة عن الزوراء المتصدر ونقطة عن الطلبة الذي تراجع إلى المركز الثالث.

وتوقف رصيد القوة الجوية بعد الخسارة عند النقطة 2 في المركز السابع بجدول ترتيب المسابقة بفارق الأهداف عن أربيل صاحب المركز السادس.