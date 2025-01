الامم المتحدة: إخراج سكان غزة من أرضهم تطهير عرقي

2025-01-31 22:05:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه لا يمكن العودة إلى القتال والدمار في غزة، مشدداً على ضرورة استمرار وقف النار في القطاع. وقال، إن"إخراج سكان القطاع من أرضهم تطهير عرقي"، مشيراً إلى أن"خروج الفلسطينيين من أراضيهم سيجعل حل الدولتين مستحيلا للأبد". كما لفت إلى أهمية أن يكون للسلطة الفلسطينية دور في […]

