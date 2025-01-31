الرئيسية
سياسة
أمن
اقتصاد
رياضة
مقالات
منوعات
🔍
عربي
كردي
إنكليزي
اخبار العراق الان
بغداد
نينوى
البصرة
اربيل
الأنبار
كربلاء
صلاح الدين
كركوك
ديالى
ميسان
واسط
الديوانية
السليمانية
دهوك
ذي قار
النجف
المثنى
بابل
حلبجة
الرئيسية
›
قناة السومرية
›
موسوعة الفيديوهات
› فيديو | العراق في دقيقة 31-01-2025#shorts
فيديو | العراق في دقيقة 31-01-2025#shorts
نسخ الرابط
2025-01-31 22:20:02 - المصدر: قناة السومرية
موضوعات ذات صلة
فيديو | تفاصيل حصرية لعملية اغتيال السيد الشهيد محمد باقر الصدر وشقيقته
فيديو | فتاة تعرضت "للسمسرة" والاستغلال من قبل ذويها | #من_الواقع
فيديو | نشرة اخبار الثامنة مع حوراء الربيعي | القبض على قتله الشهيد محمد باقر الصدر وشقيقت...
فيديو | كركوك.. أكثر من 480 مصابا بالعجز الكلوي يعانون من قلة إمكانات المراكز المتخصصة
فيديو | روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي يروج للرواية الإسرائيلية على منصة “إكس"
فيديو | قراءة عسكرية.. أبعاد ودلالات إعلان كتائب القسام استشهاد قائد أركانها محمد الضيف
فيديو | العراق .. دور ومواقف ثابتة بدعم القضية الفلسطينية | تغطية خاصة مع سرمد البياتي
فيديو | المرصد الخبري مع محمود قاسم - رئيس الوزراء: القبض على قتلة الشهيد الصدر واسرة ال ا...