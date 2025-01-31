2025-01-31 23:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، تدمير مضافة لعصابات داعش الإرهابية بواسطة طائرات F_16 ضمن الحدود الفاصلة بين صلاح الدين وكركوك.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "العراق سيبقى حصناً مصوناً برجاله المخلصين الذين نذروا أنفسهم للعراق وشعبه، وها هم الشجعان في مديرية الاستخبارات العسكرية وبإشراف وتخطيط خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، يتمكنون من رصد مفرزة مكونة من أربعة عناصر إرهابية في إحدى المضافات بقاطع الزركة ضمن الحدود الفاصلة بين صلاح الدين وكركوك".وأضافت، أنه "وفقا لهذه المعلومات الدقيقة نفذت طائرات F_16 ضربتين جويتين استهدفت خلالهما هذه المضافة ، إذ اسفرت عن قتل من بداخلها من عناصر عصابات داعش الإرهابية، بعد أن تم دمرتها بالكامل".