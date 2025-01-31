تأكيدا لـ شفق نيوز.. العمليات المشتركة تعلن مقتل 4 إرهابيين بين صلاح الدين وكركوك

2025-01-31 23:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم الجمعة، عن مقتل أربعة إرهابيين في مضافة لهم ضمن قاطع الزركة ضمن الحدود الفاصلة بين صلاح الدين وكركوك.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان نقلاً عن قيادة العمليات المشتركة، وورد لوكالة شفق نيوز، إن "العراق سيبقى حصناً مصوناً برجاله المخلصين الذين نذروا أنفسهم للعراق وشعبه، وها هم الشجعان في مديرية الاستخبارات العسكرية وبإشراف وتخطيط خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، يتمكنون من رصد مفرزة مكونة من أربعة عناصر إرهابية في إحدى المضافات بقاطع الزركة ضمن الحدود الفاصلة بين صلاح الدين وكركوك".

وتابعت: "وفقا لهذه المعلومات الدقيقة نفذت طائرات F_16 ضربتين جويتين استهدفت خلالهما هذه المضافة، إذ أسفرت عن قتل من بداخلها من عناصر عصابات داعش الإرهابية، بعد أن تم دمرتها بالكامل".

وأضافت أن "عملياتنا الاستباقية التعرضية مستمرة للقضاء التام على عناصر عصابات داعش الإرهابية المنهزمة التي تلقت ضربات موجعة على يد الغيارى من قواتنا الأمنية البطلة التي تميزت بالاستخدام الأمثل لموارد المراقبة الفنية والبشرية".

وكان مصدر أمني في محافظة كركوك، قد أفاد في وقت سابق من مساء الجمعة، بأن الطيران الحربي العراقي استهدف موقعين لعناصر تنظيم داعش في وادي الشاي ضمن قضاء داقوق جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الطيران الحربي العراقي نفذ ضربات جوية استهدف موقعين تابعين لعناصر تنظيم داعش ضمن وادي الشاي بقضاء داقوق (45 كم جنوبي كركوك)".

وأشار إلى أن "الضربات الجوية التي نفذت هي بناء على معلومات استخبارية دقيقة عن تواجد عدد من عناصر التنظيم في هذه المواقع".

وأضاف المصدر أن "القوات الامنية تعمل على تنفيذ عملية عسكرية في موقع الضربات للتحقق من تفاصيل الضربة ومعرفة ما إذا كان الاستهداف أسفر عن قتلى في الضربة".