القبض على عصابة حاولت سرقة بئر نفطية في البصرة

2025-01-31 23:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة الطاقة في محافظة البصرة، اليوم الجمعة، اعتقال 3 متهمين كانوا يرومون سرقة بئر نفطية.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "قوة من لواء شرطة الطاقة الثامن تمكنت من القبض على 3 متهمين وضبط عجلتهم نوع (بيك آب) بعد أن كانوا ينوون سرقة البئر النفطي RU313 في محافظة البصرة".

وأضافت إن "المتهمين تم ايداعهم في التوقيف لينالوا جزائهم العادل بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وتمكنت ذات القوة في وقت سابق من اليوم الجمعة من الإطاحة بمتهم وضبط عجلته بعد أن كان يروم قطع الطاقة الكهربائية عن البئر النفطي (RU4) في محافظة البصرة بغية سرقة موجوداته.