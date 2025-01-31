فوربس تصنف Bitget ضمن بورصات العملات الرقمية الأكثر موثوقية في العالم

2025-01-31 23:44:47 - المصدر: Bitget

فيكتوريا، سيشيل – تم الإعلان عن Bitget، بورصة العملات الرقمية الرائدة وإحدى شركات تكنولوجيا Web3، في قائمة أفضل 25 بورصة عملات رقمية موثوقة من قبل مجلة فوربس. وقد جاءت Bitget في المرتبة الثامنة في القائمة، حيث أفادت بتدفق المستخدمين في العام الماضي إلى جانب العديد من الترقيات والتعاونات التي دعمت مكانتها في دخول هذا النادي. وتشمل هذه القائمة أيضًا مؤسسات كبرى أخرى مثل Coinbase وBinance وRobinhood، حيث تسلط القائمة الضوء على بورصات العملات الرقمية من جميع أنحاء العالم.

وفي تقرير الشفافية الذي أصدرته مؤخرًا، سجلت Bitget زيادة بنسبة 400% في قاعدة مستخدميها لتتجاوز 100 مليون مستخدم في شهر ديسمبر، وزاد حجم التداول الفوري من 160 مليار دولار في الربع الأول إلى 600 مليار دولار في الربع الرابع. وبدءًا من التعاون مع الرياضيين الوطنيين الأتراك، مرورًا بالتعاون مع الدوري الأسطورى لكرة القدم لا ليجا وصولاً إلى انضمام رؤساء جدد إلى الشركة وإنشاء تراخيص متعددة، عززت Bitget مكانتها كشركة رائدة عالميًا، لتصبح ثاني أكبر منظومة لتبادل العملات الرقمية.

كما تركز Bitget على أسواق التوسع الخاصة بها من خلال التسويق المحلي والشراكات والمبادرات التعليمية، وتقدم البورصة عملية إدخال مُبسطة وبوابات العملات الرقمية «فيات» ودعم عملاء محلي لتسهيل عملية الوصول. كما تستثمر Bitget أيضًا في تعليم البلوكتشين والرعايات الاستراتيجية وبرامج الحوافز للاحتفاظ بالمستخدمين في المناطق ذات النمو المرتفع. ومع انضمام هون نج، المدير القانوني في Bitget، يستثمر الفريق بشكل كبير في مجال الامتثال، وقد حصلت Bitget مؤخرًا على اعتماد في المملكة المتحدة، ورخصة مزود خدمة بيتكوين (BSP) في السلفادور حتى أنها فتحت بورصة جديدة في فيتنام لتشغيلها وفقًا للمتطلبات المحلية.

وقد سلط تقرير صدر مؤخرًا عن CCData الضوء على نجاح Bitget حيث ارتفعت حصتها في السوق إلى 4.25٪، متجاوزة أعلى مستوى لها على الإطلاق المُسجل في أبريل 2024، وعند مقارنة التغيير في حصة السوق في سوق العملات الفورية والمشتقات المُجمع، كانت Bitget و Coinbase و Crypto(dot)com هي الجهات المستفيدة الأكبر في عام 2024، حيث زادت حصتها في السوق من 4.05٪ و 3.89٪ و 3.39٪ إلى 10.5٪ و 5.43٪ و 4.71٪ على التوالي.

في السابق، صنفت مجلة فوربس عملة Bitget الرمزية (BGB) كواحدة من أفضل 10 عملات رقمية أداءً للنصف الأول من عام 2024، ومنذ ذلك الحين، تجاوزت عملة BGB كل التوقعات حيث سجلت زيادة تجاوزت 1000% في العام الماضي، ومن خلال تقليل المعروض من عملة BGB، وتعزيز الفائدة، وتوسيع التطبيقات في العالم الحقيقي، تخطط Bitget لتعزيز المزيد من الوظائف والمنتجات في منظومة Bitget مما يؤدي إلى نمو مستدام وقيمة طويلة الأجل لحامليها.

إنّ ظهور Bitget لأول مرة في قائمة فوربس لعام 2025 لأكثر بورصات العملات الرقمية جدارة بالثقة في العالم يسلط الضوء على نموها الملحوظ ومصداقيتها المتزايدة في الصناعة. بفضل درجة حيازة البيتكوين - الاثيريوم القوية والتركيز على الشفافية، تعد Bitget واحدة من أكثر بورصات العملات الرقمية أمانًا في العالم، ومع وجود دليل شفاف للاحتياطيات يضمن 100٪ من أصولها وصندوق حماية بقيمة 600 مليون دولار لحماية المستخدمين، تسارعت البورصة في نموها في جميع أنحاء العالم، ويُظهر إدارج البورصة في قائمة تصنيف فوربس نفوذها المتزايد في مجال العملات الرقمية.