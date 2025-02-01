غرق طفلتين في جدول مائي قرب قضاء الموفقية بواسط

2025-02-01 00:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - واسط

أفاد مصدر محلي، اليوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، بغرق طفلتين في جدول مائي قرب قضاء الموفقية بمحافظة واسط.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن الطفلتين تتراوح أعمارهن بين 9 إلى 10 سنوات، وكانتا تلهوان قرب جدول مائي في منطقة زراعية شرق قضاء الموفقية برفقة والدهن الذي كان يرعى قطيعاً من الأغنام".

وأضاف المصدر أنه بعد فترة وجيزة، عاد الأب ليجد الطفلتين قد سقطتا في النهر وغرقتا".

وأشار إلى أن "جثتي الطفلتين تم انتشالهما ونقلهما إلى الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية".