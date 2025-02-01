2025-02-01 00:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق عن تصدير (40,000) أربعين ألف طن من مادة زيت فول الصويا إلى موانئ باكستان والهند عبر ميناء أم قصر الجنوبي، عبر تحويل الميناء إلى منطقة صناعية.

وقالت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "تصدير مادة زيت فول الصويا إلى الأسواق الواعدة في كل من باكستان والهند جاء عبر رصيف رقم (2) في ميناء أم قصر الجنوبي من خزانات شركة GGH المشغلة للرصيف".

وأكدت، أن "تحويل جزء من ميناء أم قصر الجنوبي إلى منطقة صناعية حيث تم بناء مصنع لتصنيع الزيوت والأعلاف بالشراكة مع شركات التشغيل المشترك".

وتابعت، اإن "هذه الشحنة هي الرابعة التي يصدرها العراق من الزيوت النباتية عالية الجودة عبر ميناء أم قصر الجنوبي، ومن المتوقع أن لهذا الإنجاز آفاقاً جديدة لتصدير المنتجات الزراعية العراقية إلى الأسواق العالمية الأخرى".