رئيس البرلمان يؤكد أهمية التنسيق بين مختلف الجهات الأمنية للحفاظ على أمن بغداد

2025-02-01 00:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، أهمية التنسيق بين مختلف الجهات الأمنية للحفاظ على أمن بغداد وتعزيزه.وذكر المكتب الاعلامي لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، استقبل اليوم الجمعة، الفريق الركن وليد التميمي قائد عمليات بغداد، وتناول الاجتماع التحديات الأمنية التي تواجهها بغداد وحزامها ، والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية واهالي العاصمة".وشدد رئيس مجلس النواب، بحسب البيان، "على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات الأمنية والمواطنين لتعزيز الاستقرار والحفاظ على أمن بغداد وتعزيزه".واشار البيان الى ان " الرئيس المشهداني استمع لوجهات النظر التي طرحتها قيادة العمليات والخطط المستقبلية لتعزيز الأمن في أطراف العاصمة والعمل على تأمين حزام بغداد من الاختراقات الإرهابية، كما ناقش الاجتماع الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في بغداد وحزامها".