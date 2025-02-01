العثور على بقايا جثتي شخصين جنوبي ذي قار

2025-02-01 00:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الجمعة، بالعثور على بقايا جثتي شخصين مجهولي الهوية جنوبي محافظة ذي قار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ إن قوة أمنية عثرت على الجثتين في منطقة خر آل دشر (هورة الدلاهمة) بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار.

وأضاف المصدر؛ أنه تم توجيه دوريات مركز شرطة العكيكة مع مفرز الادلة الجنائية الى موقع الحادث وتم ضبط جمجمة عدد/2 مع عظم فخذ عدد/2 مع ملابس شورت طويل عدد/1 وشورت قصير عدد/1 حيث تم نقل الرفاة الى قسم الطب العدلي.