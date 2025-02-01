شجار "عنيف" ينهي حياة مراهق في السليمانية

2025-02-01 01:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أدى شجار ناتج عن مشكلة اجتماعية، مساء الجمعة، إلى مقتل مراهق في حي كازيوة بمدينة السليمانية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع عندما وقع شجار بين مجموعة من الشباب بسبب مشكلة اجتماعية غير معلومة تفاصيلها بشكل كامل، تطورت إلى استخدام العنف، ما أدى إلى إصابة المراهق البالغ من العمر 16 عاماً بجروح خطيرة، ورغم محاولات إسعافه، إلا أنه توفي متأثراً بإصاباته.

العديد من المناطق في السليمانية تشهد حوادث عنف متفرقة ناتجة عن مشاكل اجتماعية، وهو أمر تقول السلطات إنها تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة للحد من هذه الظواهر التي تهدد سلامة المجتمع.