طقس العراق.. أجواء غائمة وتباين في درجات الحرارة

2025-02-01 08:40:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت أجواء غائمة وتبايناً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "غداً الأحد سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد وديالى وبابل والديوانية والمثنى والنجف الأشرف وواسط 21، ودهوك 16، والسليمانية 17 وأربيل 18، والأنبار ونينوى 19، وصلاح الدين وكربلاء المقدسة 20، وميسان وذي قار والبصرة 22".

وأضاف أن "يوم الإثنين سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً".

وأشار إلى أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً إلى غائم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتكون مقاربة في المنطقة الشمالية".

ولفت إلى أن "الأربعاء القادم سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية، أما في المنطقة الشمالية فيكون الطقس فيها غائماً مع تساقط أمطار كما تتساقط الثلوج في أقسامها الجبلية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".