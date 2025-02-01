برشلونة يؤمن مستقبله بخطة طويلة الأجل

2025-02-01 08:50:02 - المصدر: واع

متابعة-واعأنهى برشلونة إجراءات التجديد الرابع بين صفوف لاعبيه في غضون أسبوعين فقط، بهدف حماية بعض اللاعبين الذين (نظرا لأعمارهم) يجب أن يكونوا أساسيين في المشروع طويل الأجل الذي يبنيه النادي الكتالوني.وبخلاف جافي (20 عاماً)، الذي حصل على ثقة هانز فليك مدرب برشلونة، ووصل لأعلى مستوياته بعد تجاوزه إصابة الركبة الخطيرة، تم تجديد عقد أحد القطع الأساسية بالفريق هذا الأسبوع أيضا حتى عام 2030، وهو بيدري.ويبدو أن بيدري (22 عاما) يمر بأفضل لحظات مسيرته بعد أن تغلب على جميع المشاكل البدنية التي منعته من الحصول على الاستمرارية اللازمة لاستغلال موهبته.والآن قرر بيدري تمديد حلمه بارتداء قميص الفريق الكتالوني، كما فعل زميله فيرمين لوبيز قبل 4 أشهر، وهو لاعب شاب آخر يبلغ من العمر 21 عاما، حيث مدد تعاقده مع البرسا حتى 2029.ومع التعاقد هذا الصيف مع داني أولمو (26 عاما) حتى عام 2030، أصبح البلاوجرانا يمتلك خط وسط قوي لسنوات عديدة قادمة يوجد فيه أيضا اللاعب مارك كاسادو (21 عاما) وهو لاعب أساسي آخر بالنسبة لفليك قام الصيف الماضي بتمديد عقده مع النادي حتى عام 2028.وقام مسؤولو النادي الكتالوني بتأمين الخط الدفاعي للفريق أيضا بعدما نجحوا الأسبوع الماضي في تجديد عقود اثنين من لاعبيه وهما رونالد أراوخو وجيرارد مارتين.وكان أراوخو، أحد قادة الفريق، قد فكر في عدم الاستمرار مع البرسا في الموسم المقبل ولكن بعمر الـ25 قرر في النهاية تمديد عقده حتى عام 2031، في حين ينتهي عقد مارتين (21 عاما) الجديد في عام 2028.يأتي هذا بالإضافة إلى كوبارسي الذي مدد تعاقده في آيار الماضي بعمر الـ17 حتى عام 2027، والنجم الصاعد بقوة لامين جمال صاحب الـ17 عاما الذي ينتهي عقده في 2026 ويخطط البرسا لتمديد عقده لمدة أطول فور بلوغه الـ18.المصدر : كورة