اتحاد الأدباء يحتفي بصدور كتاب يوثق تاريخ المسرح العراقي

2025-02-01 08:50:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – عدي العبادي

احتفى الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق بصدور كتاب يوثق تاريخ المسرح العراقي.

وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) أن "قاعة الجواهري في الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، احتضنت جلسة ثقافية أقامتها الجمعية العراقية لدعم الثقافة بالتعاون مع الاتحاد للاحتفاء بصدور الكتاب التوثيقي (المفكرة المسرحية في طريق الشعب) بحضور رائع لمجموعة كبيرة من الأدباء والمثقفين".

وأشار مدير الجلسة معتز عناد غزوان، إلى أن "هذا الكتاب يمثل سفراً تاريخياً مهماً أرّخ لتاريخ المسرح العراقي، الذي كان المؤلف اميناً في أرشفته".

بدوره، قال مؤلف الكتاب علي محمد هادي الربيعي، إن "هذا الكتاب يحمل الرقم (42) في حياتي، وإن الفترة الذهبية للمسرح العراقي تنحصر بين أعوام (1973-1979) وتكمن أهمية هذا الكتاب في تنقيبه عن تاريخ المسرح العراقي منذ العدد الأول لجريدة "طريق الشعب"

أما الكاتب حكمت جبو، فقد بيّن أن "كتّاب المسرح العراقي توزعوا على الدول العربية لنقل تجربة المسرح العراقي وخصوصاً في بيروت وصنعاء في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي"، لافتاً الى "الأهمية الكبيرة التي كانت عليها جماعة المسرح العراقي الحديث".

من جانبه، أكد رئيس الجمعية العراقية مفيد الجزائري، على أن "هذا الكتاب توثيقي وأرشفة من الدرجة الأولى وهو على قدر عال من الأمانة الأدبية والثقافية، فضلاً عن كونه مكسباً للمسرح العراقي".