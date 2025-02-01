ليفربول وريال مدريد وبايرن ميونخ.. مباريات اليوم والقنوات الناقلة

2025-02-01 08:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بعد إنجاز نصف المهمة في دوري أبطال أوروبا، يتطلع ريال مدريد إلى تعزيز صدارته للدوري الإسباني عندما ينزل ضيفا على إسبانيول اليوم السبت في الجولة 22 من المسابقة بينما سيكون ملاحقه المباشر أتلتيكو مدريد في اختبار جديد ضد ريال مايوركا.

وفي الدوري الإنجليزي، يخوض ليفربول المتصدر مباراة صعبة أمام مضيفه بورنموث بهدف إضافة 3 نقاط لرصيده، في حين يلعب إيفرتون وليستر سيتي مباراة من أجل الخروج من "مراكز الخطر".

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم السبت بتوقيت بغداد والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي:

بورنموث ـ ليفربول ـ الساعة 06.00 مساء ـ BEIN SPORTS 1

إيفرتون ـ ليستر سيتي ـ الساعة 06.00 مساء ـ BEIN SPORTS 2

الدوري الفرنسي:

بريست ـ باريس سان جيرمان ـ الساعة 07.00 مساء ـ BEIN SPORTS 5

الدوري الإسباني:

أتلتيكو مدريد ـ ريال مايوركا ـ الساعة 08.30 مساء ـ BEIN SPORTS 3

إسبانيول ـ ريال مدريد ـ الساعة 11.00 مساء ـ BEIN SPORTS 3

الدوري الألماني

بايرن ميونخ ـ هولشتاين ـ الساعة 05.30 مساء ـ BEIN SPORTS 4

هايدنهايم ـ بروسيا دورتموند ـ الساعة 05.30 مساء ـ BEIN SPORTS 3