العمليات المشتركة تنوه لتفجير مسيطر عليه في بغداد

2025-02-01 09:35:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نوهت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت (1شباط 2025)، الى تفجير مسيطر عليه في العاصمة بغداد، فيما حددت موعد التفجير.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "‏سيكون تفجير مسيطر عليه في مركز بغداد للدعم الدبلوماسي في منطقة التفجير الخاصة بذلك ‏صباح هذا اليوم في الساعة التاسعة، لذا اقتضى التنويه".

هذا وتعلن قيادة العمليات المشتركة بشكل مكرر عن تفجيرات مسيطر عليها لمخلفات حربية من اكداس الاعتدة التي كانت بحوزة تنظيم داعش الارهابي.

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