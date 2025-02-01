خسائر أسبوعية تطال خام البصرة

2025-02-01 09:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سجل خام البصرة "الثقيل والمتوسط" خسارة خلال الأسبوع الماضي.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 44 سنتا ليصل الى 74.98 دولارا، وسجل خسائر أسبوعية بلغت 3.45 دولارات، بما يعادل 4.4%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع ايضا بلغ 44 سنتا ليصل الى 78.23 دولارا، وسجل خسارة أسبوعية بلغت 3.45 دولارات او ما يعادل 4.22%‎.

وسجل الخامان القياسيان (برنت، وغرب تكساس الوسيط) خسائر، اسبوعية مع ترقب المستثمرين للتعرفة الجمركية التي ستفرضها الولايات المتحدة على كندا والمكسيك .