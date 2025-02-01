تحرك إنجليزي مفاجئ لضم جارناتشو

2025-02-01 09:50:02 - المصدر: واع

متابعة-واعأكدت تقارير صحفية بريطانية أن إدارة أحد الأندية الناشطة في الدوري الإنجليزي الممتاز قررت التحرك بشكل مفاجئ نحو أليخاندرو جارناتشو، جناح مانشستر يونايتد، لضمه قبل غلق باب الانتقالات الشتوية الجارية.وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن إدارة توتنهام هوتسبير تحركت نحو جارناتشو، بعدما حاولت التعاقد مع ماتيس تيل، مهاجم بايرن ميونخ، لكن اللاعب الشاب رفض العرض في الساعات الماضية.وبحسب الصحيفة فإن توتنهام لن يقف مكتوف الأيدي، بل يواصل التحرك بشكل سريع من أجل إقناع إدارة مانشستر يونايتد بإتمام الصفقة.واستفسر توتنهام عن مدى إمكانية التعاقد مع الدولي الأرجنتيني، الذي يحظى باهتمام من جانب تشيلسي ونابولي.وأفادت تقارير صحفية مؤخرا باستعداد اليونايتد للتخلي عن جارناتشو حال تلقيه عرضاً بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني.لكن من غير الواضح حالياً، ما إذا كان الانتقال إلى صفوف توتنهام ضمن أولويات اللاعب صاحب ال20 عاما أم لا.المصدر: كورة