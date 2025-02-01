صقور الجبال يتوجهون الى الدوحة لملاقاة أهلي صنعاء في دوري أبطال الخليج للأندية

2025-02-01 10:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفأمين سر نادي دهوك، جاسم محمد حاجي، يوم السبت، إنهاء استعدادات الفريق لملاقاةنظيره أهلي صنعاء اليمني في دوري أبطال الخليج للأندية، مؤكداً أن المباراة ستقامفي قطر.

‏وقالحاجي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الفريق سيتوجه إلى ‏العاصمة القطريةالدوحة في الساعة الرابعة من فجر يوم غد الأحد، عبر مطار أربيل الدولي استعداداًلملاقاة أهلي صنعاء اليمني يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات دوري أبطال الخليجللأندية".

وأضاف حاجي، أن"مباراة أهلي صنعاء ودهوك ستقام على ملعب نادي لخويا وهو الملعب الافتراضيالبديل الذي اختاره فريق أهلي صنعاء في الساعة الـ 8:15 من مساء يوم الثلاثاءالمقبل".

‏وأشارحاجي، إلى أن "الفريق يسعى لتقديم مستوى جيد وتحقيق الفوز والعودة إلى العراقبالنقاط الثلاث لتحسين مركزه حيث يحتل حالياً المركز الثاني بخمس نقاط بعد فريقالنصر الإماراتي الذي جمع عشر نقاط بينما يأتي ظفار العماني ثالثاً برصيد اربعنقاط ويحل بالمركز الرابع أهلي صنعاء برصيد ثلاث نقاط".

يذكر أن فريقدهوك حقق فوزاً تاريخياً على نظيره أهلي صنعاء اليمني بنتيجة (2-0) في 22 تشرينالأول/أكتوبر 2024، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولىلكأس الخليج للأندية.