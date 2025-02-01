2025-02-01 10:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم السبت، أن العراق احتل المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر استيراداً من تركيا خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأوضحت الهيئة في تقرير لها، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "إجمالي الصادرات التركية في ديسمبر بلغ 23 مليار و443 مليون دولار، بارتفاع نسبته 2.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، فيما بلغت الواردات التركية 32 مليار و221 مليون دولار، مسجلة زيادة بنسبة 20.9% عن نفس الفترة من العام الماضي."

وأضافت الهيئة أن "ألمانيا تصدرت قائمة الدول الشريكة للصادرات التركية، حيث بلغت قيمة صادراتها مليار و644 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة بـ مليار و499 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة بـ مليار و414 مليون دولار."

وأشارت إلى أن "العراق جاء في المرتبة الرابعة، حيث استورد من تركيا بمبلغ مليار و198 مليون دولار، فيما جاءت إيطاليا في المرتبة الخامسة بمليار و186 مليون دولار. وبلغت نسبة الدول الخمس الأولى في إجمالي الصادرات التركية 29.6% في ديسمبر 2024."

وأوضحت الهيئة أن العراق يستورد معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار، وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة أقل من دول الخليج العربي والأردن.

في السياق، شهدت الصادرات التركية إلى العراق نموًا طفيفًا خلال عام 2024، حيث بلغت قيمتها 11.2 مليار دولار أمريكي، محققة زيادة سنوية بنسبة 2.33% مقارنة بعام 2023، حيث كانت الصادرات التركية إلى العراق قد بلغت 11 مليار دولار أمريكي.

ورغم هذا النمو، بحسب المتخصص منار العبيدي، شهدت صادرات الذهب التركي إلى العراق انخفاضًا حادًا بنسبة 36%، حيث تراجعت قيمتها من 1.5 مليار دولار في عام 2023 إلى مليار دولار فقط في عام 2024.

وكان الذهب يمثل 14% من إجمالي الصادرات التركية إلى العراق، إلا أن هذه النسبة انخفضت إلى 9% فقط في عام 2024.

ومع ذلك، تمكنت صادرات السلع الأخرى من تعويض هذا التراجع، حيث سجلت الأجهزة والمعدات الكهربائية، الأجهزة والمعدات الميكانيكية، الأثاث، الملابس، والسجاد نموًا ملحوظًا، مما ساهم في الحفاظ على إجمالي الصادرات التركية عند مستوى مرتفع.

في المقابل، لم تتجاوز صادرات العراق إلى تركيا 548 مليون دولار أمريكي خلال عام 2024، مقارنة بـ 693 مليون دولار في 2023، حيث كانت أغلب الصادرات العراقية تتكون من المشتقات النفطية والوقود المعدني.

ونتيجة لهذا التفاوت الكبير بين الصادرات والواردات، يعاني الميزان التجاري العراقي من عجز بقيمة 10.7 مليار دولار أمريكي مع تركيا، مما يجعلها واحدة من ثلاث دول رئيسية يعاني العراق معها من عجز تجاري كبير، إلى جانب الإمارات وإيران.