2025-02-01 10:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، اليوم السبت، بانطلاق عملية أمنية واسعة جنوبي المحافظة للبحث عن جثث قتلى تنظيم داعش، وذلك عقب القصف الجوي الذي نفذه سلاح الجو العراقي.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوة مشتركة بدأت عملية أمنية في منطقة الزركة بقضاء طوز خورماتو في محافظة صلاح الدين، المحاذي لقضاء داقوق، الذي يقع على بعد 55 كم جنوب كركوك"، موضحا أن "العملية تأتي في أعقاب الضربات الجوية التي استهدفت مواقع التنظيم في تلك المناطق".

وأضاف، أن "العملية مستمرة، وتتمتع بتغطية جوية من طيران الجيش، وسيتم الإعلان عن تفاصيل العملية والضربة الجوية التي نفذت مساء أمس في وقت لاحق".

وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت، يوم أمس الجمعة، عن مقتل أربعة إرهابيين في مضافة لهم ضمن قاطع الزركة ضمن الحدود الفاصلة بين صلاح الدين وكركوك.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان نقلاً عن قيادة العمليات المشتركة، إن "طائرات F_16 نفذت ضربتين جويتين استهدفت خلالهما هذه المضافة، إذ أسفرت عن قتل من بداخلها من عناصر داعش، بعد أن تم تدميرها بالكامل".

وأضافت أن "عملياتنا الاستباقية التعرضية مستمرة للقضاء التام على عناصر داعش".

وكان مصدر أمني في محافظة كركوك، قد أفاد في وقت سابق من مساء أمس الجمعة، بأن الطيران الحربي العراقي استهدف موقعين لعناصر تنظيم داعش في وادي الشاي ضمن قضاء داقوق جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الطيران الحربي العراقي نفذ ضربات جوية استهدف موقعين تابعين لعناصر تنظيم داعش ضمن وادي الشاي بقضاء داقوق (45 كم جنوبي كركوك) ومنطقة الزركة ".

وأشار إلى أن "الضربات الجوية التي نفذت هي بناء على معلومات استخبارية دقيقة عن تواجد عدد من عناصر التنظيم في هذه المواقع".

وأضاف المصدر أن "القوات الامنية تعمل على تنفيذ عملية عسكرية في موقع الضربات للتحقق من تفاصيل الضربة ومعرفة ما إذا كان الاستهداف أسفر عن قتلى في الضربة".