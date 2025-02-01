2025-02-01 10:54:49 - المصدر: ايشان

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن صفقة تبادل الأسرى الأحدث بين جيش الكيان وحركة حماس، اليوم السبت، ستشمل إفراج الحركة الفلسطينية عن 3 أسرى من غزة، في حين يُنتظر أن تفرج إسرائيل عن 183 أسيراً، بينهم أسماء بارزة. وقال المحلل العسكري في الإذاعة العبرية دورون كدوش إن “من بين 150 أسيرًا فلسطينياً سيطلق سراحهم السبت، وسيرحلون […]

ظهرت المقالة بأسماء بارزة من أصحاب المؤبدات.. بدء الدفعة الرابعة لتبادل الأسرى بين حماس والكيان أولاً على ايشان.



