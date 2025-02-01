2025-02-01 10:55:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – آمنة السلاميأعلن فريق الإعلام الحكومي، اليوم السبت، عن رفع أكثر من (13) مليون وثيقة صحة صدور الكترونياً، فيما أشار الى ارتفاع عدد الخدمات المقدمة إلى 521.وقال المتحدث باسم الفريق حيدر مجيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد الخدمات الالكترونية التي أطلقها مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بلغت 521"، لافتاً الى أن "تلك الخدمات الالكترونية توزعت على أغلب القطاعات الحكومية التي تقدم خدماتها للمواطنين".وأضاف أن "عدد وثائق صحة الصدور الالكترونية الصادرة لغاية الآن تجاوز الـ 13 مليوناً و 300 ألف وثيقة شملت جميع المؤسسات الرسمية والمصارف الحكومية والأهلية فضلاً عن النقابات".