2025-02-01 10:55:02 - المصدر: واع

بغداد - واعإختارت وزارة الشباب والرياضة خلال مهرجان بغداد عاصمة الثقافة الرياضية البطلة البارالمبية نجلة عماد كنموذج متميز للمرأة العراقية.وذكر بيان للجنة البارالمبية الوطنية العراقية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع قدم شهادة تقديرية للبطلة نجلة عماد تقديراً لجهودها الرياضية الاستثنائية ولما حققته من إنجازات رفعت اسم العراق عالياً في المحافل الدولية".وأضاف البيان أن " اختيار نجلة عماد كنموذج للمرأة العراقية يأتي تكريماً لمسيرتها الملهمة وإبرازاً لدور المرأة في مجال الرياضة وخاصة في رياضات ذوي الاحتياجات الخاصةن ويشكل هذا التكريم رسالة تقدير لكل امرأة عراقية تسهم في رفع شأن بلدها سواء في المجال الرياضي أو غيره من المجالات".وتعد نجلة عماد مثالاً يحتذى به للرياضية العراقية حيث تمكنت من إحراز الوسام الذهبي في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 ضمن فعالية تنس الطاولة، وهو إنجاز يعكس عزيمتها وإرادتها القوية التي مكّنتها من التغلب على التحديات وتقديم أداء رائع على المستوى العالمي.