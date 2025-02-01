توقعات مناخ شهر شباط في العراق.. تقلبات جوية وامطار وتفاوت بدرجات الحرارة

2025-02-01 10:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت هيئة الانواء الجوية اليوم السبت (1 شباط 2025)، نشرة خاصة تعريفية عن توقعات الطقس لشهر شباط بشكل عام.

ويعرف شهر شُبَاط أو سُباط وهو الشهر الثاني من شهور السنة.

وبحسب النشرة التي وردت لـ"بغداد اليوم"، بينت، ان "شهر شباط يعد احد أشهُر الشتاء في العراق الأعلى تقلباً خلال فصل الشتاء نظراً لان منظومة الضغوط الجوية في هذا الشهر تصبح سريعة التغيير ومفاجئة".

ويلاحظ ذلك في مراقبة توقعات نماذج التنبؤات وتبدل المعطيات العددية على خرائطها.

وأضافت، "تشهد عناصر الطقس تقلبات تكون مؤثرة في أغلب الأحيان ما بين نشاط رياح وتفاوت بدرجات الحرارة، والامر كذلك ينطبق على الأمطار، وزيارة للكتل الهوائية القطبية شديدة البرودة بوجه عام".

وعموما كمعطيات أولية - قابلة لبعض التبدلات لاحقا - تقسم توقعات حالة الطقس للنصف الأول من شهر شباط 2025 الحالي الخاصة بالعراق كالاتي :

الأسبوع الأول مستقر في بدايته، ثم تتأثر بـحالة جوية مركبة بين تأثير منخفض جوي (متواجد حاليا غرب المتوسط)، وحالة عدم استقرار مصحوبة بهطولات مطرية متفاوتة الشدة بين يوم واخر لـ الأيام 5 - 6 - 7 من الشهر، ويكون للمنطقتين الشمالية والوسطى النصيب الأكبر من الأمطار، وتقل كلما اتجهنا جنوبا، مع نشاط متوقع للرياح السطحية المثيرة للغبار يرافقها تأثير الحالة في درجات حرارة متقلبة لتسجل معدلات أعلى بقليل ناتجه عن تحول رياح الكتلة الهوائية الحالية من مصدرها القطبي الى مدارية بحرية رطبة أدفأ نسبيا تعود لتنخفض مرة أخرى يوم 7 شباط.

في الاســــبوع الثاني 8-14 شباط:

أجواء تميل للاستقرار في بدايته بتأثير مرتفع جوي يتمركز شرق أوربا، بالتزامن مع عودة تأثير المنخفضات الأطلسية شمال غرب أفريقيا، ما يؤدي (كـ رد فعل) الى سيطرة المرتفعات الجوية على الجهة الشرقية من أوربا وصولا الى منطقتنا -شرق المتوسط- وحتى شمال شرق القارة الافريقية في تلك الفترة.

بعدها ، واعتبارا من 11 شباط متوقع تشكل منخفض جوي جهة سواحل بلاد الشام، ليبدأ تأثيراته والأمطار على العراق اعتبارا من يوم 12 شباط ويستمر حوالي 3 أيام.