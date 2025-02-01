2025-02-01 11:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشف مصدر بالمقاومة العراقية في إيران، اليوم السبت (1 شباط 2025)، أن المقاومة كانت تستعد لإبرام صفقة مع الكيان الصهيوني للإفراج الباحثة الإسرائيلية الروسية اليزابيث تسوركوف التي جرى اختطافها في منطقة الكرادة وسط بغداد في عام 2023 بتهمة التجسس.

وقالت المصادر القيادية في المقاومة لـ"بغداد اليوم"، إنه "حصل تواصل غير مباشر بين المقاومة العراقية عبر جهات إقليمية وسيطة بهدف صفقة للإفراج عن أسرى حزب الله خلال الحرب مع إسرائيل مقابل الإفراج عن المختطفة الإسرائيلية اليزابيث تسوركوف".

وبحسب المصادر "كانت الصفقة المقترحة تنص على إطلاق إسرائيل سراح سبعة مقاتلين من حزب الله تم اعتقالهم بين 27 أيلول / سبتمبر و27 تشرين الثاني / نوفمبر 2024، إضافة إلى القبطان البحريّ اللبنانيّ عماد أمهز، مقابل الإفراج عن الباحثة الإسرائيلية اليزابيث تسوركوف".

وتابعت المصادر إن "فصائل المقاومة العراقية، أبدت استعدادها للمضي في الصفقة، لكنّ إسرائيل لم تعطِ موقفًا حاسمًا بعد، ونحن بانتظار الوساطة التي تقودها دولة إقليمية".

وكانت جماعة مسلحة على صلة بكتائب حزب الله العراق أعلنت عن اختطاف اليزابيث تسوركوف تم اعتقالها في أواخر آذار/مارس 2023 بتهمة التجسس، ووقعت هذه الحادثة بعد عودتها إلى منزلها من مقهى في حي الكرادة ببغداد؛ وتحمل تسوركوف الجنسية الروسية والإسرائيلية وتعمل في العراق بصفة باحثة.

وفي 10 من كانون الأول / ديسمبر 2023، أعلن جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" عن اعتقال اثنين من الإيرانيين ضمن خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في قبرص.