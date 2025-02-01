2025-02-01 11:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت (1شباط 2025)، القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة وضبط مخدرات و"طائرات درون" غير مخولة.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "‏مفارز قيادة عمليات بغداد المشتركة القت القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم أربعة متهمين ضبط بحوزتهم (لوحات تسجيل مرورية، ثلاث طائرات مسيرة "درون") بدون تخويل، واخرين بحيازة الاسلحة والاعتدة غير المرخصة وترويج وتعاطي المواد المخدرة، بالاضافة الى الاستيلاء على عدد من الاسلحة والاعتدة، حجز عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية".

وأضاف البيان، ان "هذه الواجبات تأتي من خلال نصب النقاط الأمنية (السيطرات) المفاجئة الوقتية في جانبي الكرخ والرصافة خلال الـ48 ساعة الماضية".