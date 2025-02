2025-02-01 11:05:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن مدير مفتشية آثار ذي قار، شامل الرميض، أن مدينة أور الأثرية شهدت إقبالاً ملحوظًا من السياح الأجانب في عام 2024، حيث وصل عدد الزوار الأجانب إلى نحو 1000 سائح. وفي تصريح لشبكة أخبار الناصرية، أوضح الرميض أن الموقع التاريخي لمدينة أور وأهميتها العالمية جعلها وجهة مفضلة للسياح...

The post مدينة أور الأثرية تجذب 1000 سائح أجنبي في عام واحد appeared first on شبكة اخبار الناصرية.