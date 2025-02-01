اربيل تحيي ذكرى فاجعة شباط .. صور

2025-02-01 12:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أُقيمت في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم السبت، مراسم بمناسبة الذكرى الـ21 على تفجيرات الاول من شباط الدامية .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان المراسم أقيمت في مدينة اربيل بالقرب من نصب تذكاري لضحايا الهجوم بحضور رئيس الحكومة مسرور بارزاني، و عدد من المسؤولين الحكوميين.

واضاف أن المراسم شهدت ايضا وضع اكاليل من الزهور على النصب التذكاري الذي يقع فيه متنزه وحديقة "سامي عبد الرحمن".

وتعرض مقرا الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني لتفجيرين انتحاريين في الواحد من شباط العام 2004 أثناء تجمع بمناسبة عيد الاضحى والذي راح ضحيته العشرات من بينهم عدد كبير من المسؤولين.