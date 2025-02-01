2025-02-01 12:18:04 - المصدر: ايشان

حذر ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق سكوت ريتر من أن الحرب ضد الكارتلات المكسيكية التي ينوي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خوضها، قد تؤدي إلى تورط الولايات المتحدة في حرب مع المكسيك ستكون تداعياتها كارثية، وفق تعبيره. وقال ريتر خلال بث مباشر على منصة “إكس”: “هل أعتقد أن هناك حربا مع المكسيك؟ نعم، للأسف، أعتقد أن ترامب […]

ظهرت المقالة ضابط استخبارات أمريكي سابق يحذر ترامب من “حرب كارثية” مع المكسيك أولاً على ايشان.



