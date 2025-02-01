"الجسر الهولندي".. شريان معطل ومعاناة مستمرة جنوبي العراق

2025-02-01 12:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يعانيأهالي محافظة ذي قار، جنوبي العراق، من تأخر إنجاز مشروع "جسرالهولندي"، الذي طال انتظاره، رغم إحالته للتنفيذ ضمن خطط وزارة الإعماروالإسكان.

ويشكو سكانالمحافظة، خلال حديثهم لمراسل وكالة شفق نيوز، من عدم وجود أي أعمال فعلية على أرضالواقع، باستثناء بعض الأعمال الترقيعية التي لا ترقى إلى مستوى تطلعاتهم.

وقال مواطنون،إن "هذا الجسر يعد شرياناً حيوياً يربط مركز المدينة بكليات الإمام الكاظم،التي يدرس فيها قرابة الـ 6000 طالب، فضلاً عن أقضية سيد دخيل والإصلاح والمناطقالشرقية من المحافظة"، مبينين أن "هذا التأخير يؤدي إلى زيادة معاناتهماليومية، حيث يستغرق العبور على الجسر في أوقات الازدحام أكثر من ساعتين يومياً".

كما طالبالمواطنون السكان، الجهات الرقابية بـ "ضرورة التدخل ومحاسبة الشركاتالمقصرة، وإكمال هذا المشروع الذي طال انتظاره، والذي بات يشكل معضلة كبرى لأبناءالمحافظة، فضلاً عن تسببه بالحوادث المرورية بشكل يومي".

الحكومة ترد

في المقابل، قالالمعاون الفني لمحافظ ذي قار، حسن دعدوش، إن "الحكومة المحلية مستمرة فيتنفيذ خططها المتبقية من المشاريع لسنة 2024 و2023 المتأخرة، وإعداد خطط مشاريع2025 ومن هذه الخطط هي عملية بناء الجسور التي من ضمنها الجسر الهولندي المشرف علىحي الشهداء في الناصرية".

وأشار دعدوش،خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى "المباشرة بالعمل في الجسر بعد إحالته منقبل وزارة الإعمار والإسكان، وتمت مخاطبة صندوق إعمار ذي قار لإكمال جسر بديلحديدي"، مبيناً أن "الجسر الجديد وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 96٪".

وأضاف أن"الأيام القليلة الماضية ستشهد افتتاح الجسر الحديدي الجديد المؤقت،والمباشرة بالعمل في إعادة إعمار الجسر الهولندي".

وفي مطلع الشهرالماضي، قالت وزارة التخطيط إن فرقها المُتخصصة مازالت تواصل مُتابعتها المُستمرةللمشاريع الخدمية، إذ اطّلعت ميدانياً على مشروع تطوير وتأهيل الجسر الهولنديوالوقوف على تطورات المشروع.

ويعتبر"الجسر الهولندي"، جسر حيوي يقع في مدينة الناصرية في محافظة ذي قارجنوب العراق، حيث يربط مركز المدينة بصوبها الثالث، كما يعد معبراً مهماً للتنقلبين أقضية المدينة ونواحيها والمحافظات الجنوبية.