2025-02-01 12:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني عن حادث اصطدام صهريج وقود فارغ بسيطرة عسكرية على طريق ميناء أم قصر، اليوم السبت، أدى إلى احتراق "الكرفان" الخاص بنقطة تفتيش امنية من دون خسائر بشرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الصهريج اصطدم بكرفان السيطرة الغازية على طريق سفوان أم قصر، وتسبب باندلاع حريق سيطرت عليه فرق الدفاع المدني".

وتابع المصدر أن "سائق الصهريج، من أهالي الموصل، وكان نائمًا أثناء وقوع الحادث، ولم يسجل الحادث أي إصابات بشرية".