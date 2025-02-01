القبض على متحول جنسي متنكرا بزي نسائي في السعدون لقيامه بالنصب والابتزاز

2025-02-01 12:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم السبت (1 شباط 2025)، بالقبض على متحول جنسي متنكرا بزي نسائي في السعدون لقيامه بالنصب والابتزاز.

وقال المصدر في حديث، لـ "بغداد اليوم"، ان "قوة امنية تمكنت من القبض على متحول جنسياً متنكراً بزي نسائي ويمارس عمليات النصب والاحتيال على اصحاب سيارات التكسي".

وأضاف، ان "المتهم يقوم بأعمال غير اخلاقية ويبتز ضحاياه ويساومهم على مبالغ مالية ضمن منطقة السعدون".