2025-02-01 12:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

افاد مصدر أمني، اليوم السبت (1 شباط 2025)، بقيام السلطات الإيرانية بتسليم العراق متهما بقتل زوجته في السليمانية.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "السلطات الإيرانية سلمت العراق متهما بقتل زوجته بعد ان قدمت شرطة السليمانية طلبا لطهران باسترجاعة من اجل اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

واضاف ان "الشخص الذي تم تسليمة اليوم متهم بقتل زوجته في وقت سابق في قضاء بينحوين بمحافظة السليمانية ومن ثم الهروب إلى ايران".

هذا وكشف مصدر امني، يوم الأربعاء (15 كانون الثاني 2025)، تفاصيل جريمة مروعة راحت ضحيتها امرأة على يد زوجها في محافظة السليمانية.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "رجلاً قام بقتل زوجته في قضاء بينجوين التابع إلى محافظة السليمانية، ومن ثم قام بتقطيعها الى 13 قطعة وأخفاها في بلوك بناء".

وأضاف المصدر أنه "بعد نحو أسبوعين من هروب الزوج إلى ايران، ابلغ ذويه أنه قتل زوجته وكشف لهم مكان جثتها، والمرأة عمرها في العقد الخامس".