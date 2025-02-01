نادي الكرمة يتعاقد مع النيجيري أوماروا لتمثيل فريقه الكروي

2025-02-01 12:55:03 - المصدر: واع

بغداد-واعأعلنت إدارة نادي الكرمة تعاقدها مع لاعب منتخب النيجر (يوسف أوماروا) لتمثيل فريقها الكروي المشارك في منافسات دوري نجوم العراق.وذكر بيان لنادي الكرمة تلقته وكالة الأنباء العراقية ( واع ) أن "إدارة نادي الكرمة تعاقدت مع لاعب منتخب النيجر يوسف أوماروا قادماً من نادي الملعب التونسي بقيمة عقد تبلغ مليون دولار ".يشار الى أن نادي الكرمة يحتل المرتبة الـ(13) في سلم ترتيب فرق دوري النجوم برصيد (20) نقطة.