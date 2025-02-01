المالكي يحذر من تكرار السيناريو السوري في العراق: الطائفيون يتحركون

2025-02-01 12:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذر زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم السبت، من محاولات للالتفاف على العملية السياسية في العراق، مؤكداً أن الفتنة إذا وقعت ستكون لها عواقب وخيمة، مشيراً إلى أن ما حدث في سوريا يعد مثالاً على ذلك.

وفي كلمته التي ألقاها في المؤتمر التأسيسي لرؤساء قبائل وشيوخ عشائر كربلاء، أكد المالكي على أهمية الحذر من بقايا تنظيم "داعش" وحزب البعث المنحل، محذراً من أن هؤلاء يشكلون أدوات للفتنة التي تهدد منجزات الشعب العراقي بعد التخلص من حقبة الدكتاتورية.

وأضاف المالكي أن هناك ضغوطًا تمارس لغرض إلغاء هيئة المساءلة والعدالة والسماح بخروج الإرهابيين من السجون، مؤكدًا أن ائتلافه لن يسمح بذلك.

كما شدد على ضرورة الوقوف في وجه من يحاولون تكرار التجربة السورية في العراق، مشيراً إلى أن العراق بلد مستقر وديمقراطي، رغم وجود بعض الثغرات والاختراقات التي يجب الانتباه إليها.

وأكد المالكي أن من وصفهم بـ" الطائفيين والبعثيين" بدأوا يتحركون في غفلة من الأجهزة الأمنية، لكنه أضاف: "مادمنا موجودين والسلاح بيدنا، فسيندمون".