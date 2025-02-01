2025-02-01 13:00:05 - المصدر: ايشان

سلمت حركة حماس، اليوم السبت، الأسير الإسرائيلي الأمريكي الثالث كيث سيغال للصليب الأحمر في ميناء غزة، في إطار المرحلة الرابعة من صفقة “طوفان الأحرار”. وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى أن “قائد كتيبة الشاطئ أبو عمر الحواجري الذي سبق وأعلن الجيش الإسرائيلي اغتياله سيظهر في مراسم الإفراج عن الأسير، وسط انتشار عناصر “القسام” في موقع الميناء […]

ظهرت المقالة حماس تسلم الرهينة الإسرائيلي الأميركي كيث سيغال للصليب الأحمر أولاً على ايشان.



