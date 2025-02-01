فواد الكنجي: المقايضة على تمرير القوانين في العراق انتكاسة تشريعية
2025-02-01 14:00:06 - المصدر: راي اليوم
فواد الكنجي
إقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق انتكاسة تشريعية
في يوم 21/ 1/ 2025 تمت المقايضة على صفقة من القوانين بين القوى الإسلام السياسي – الطائفية والقوى القومية المتطرفة والمسيطرة داخل البرلمان (العراق) لتمرير ثلاثة قوانين في سلة واحدة ووفق نظام المقايضة وهي :
أولا … قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية المقدم من قبل (القوى الشيعية في البرلمان العراقي).
ثانيا … قانون العفو العام الذي قدم من قبل (القوى السنية في البرلمان العراقي).
ثالثا … قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة لـ( النظام السابق) الخاصة بالعقارات المصادرة أو المستولى عليها في (محافظة كركوك) الذي قدم من قبل (القوى الكردية في البرلمان العراقي).… [+]