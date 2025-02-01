متحدث باسم السوداني يصدر تصريحا حول اعلان اعتقال قتلة الصدر

2025-02-01 14:00:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن الإعلان عن اعتقال مجرمي النظام السابق تم بعد اكتمال جميع الإجراءات القانونية أمام القضاء.

وقال صباح النعمان في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن القوات الأمنية مستمرة في ملاحقة الجريمة والمجرمين "مهما طالت المدة"، مبينا "قواتنا الأمنية سجلت انتصارًا جديدًا في سجلّها الحافل بالمنجزات، حيث ألقت القبض على مجموعة مجرمة كانت تمثل الآلة القمعية للنظام السابق، والتي ارتكبت العديد من الجرائم بحق الشعب العراقي، وتسببت في معاناة كبيرة للأبرياء."

وتابع النعمان، أن تفاصيل العملية تم الإعلان عنها بعد اكتمال جميع الإجراءات القانونية أمام القضاء، مشيرًا إلى أن هذه العملية تمثل إصرارًا على ملاحقة كل من ساهم في ظلم الشعب العراقي تحت حكم النظام المقبور.

وأشار إلى أن جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية ستظل تتعاون في مكافحة الجرائم بحق الشعب العراقي، ولن تتهاون في متابعة المطلوبين للعدالة، مؤكّدًا أن القوات العراقية ستبقى حامية للأمن والاستقرار.

كما قدّم النعمان شكره لجميع الجهات التي شاركت في هذه العملية النوعية التي أسفرت عن القبض على المجرمين الذين ساهموا في استمرار ظلم النظام السابق.

وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أن "قواتنا الأمنية ستظل تسعى للحفاظ على الأمن والعدالة في العراق، ولن تتوقف عن ملاحقة كل من يتورط في الجرائم بحق المواطنين".

وأمس الجمعة، أعلن القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، عن إلقاء القبض على قتلة المرجع الديني محمد باقر الصدر الذي تم إعدامه مع شقيقته "بنت الهدى" في العام 1980 من قبل النظام السابق.

فيما قال برلمانيون، إن القبض على قاتل الصدر حدث العام الماضي وإن إعادة نشر الخبر هدفه التغطية على حدث داخلي "كبير" حدث قبل خمسة أيام في المنطقة الخضراء.