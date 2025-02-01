2025-02-01 14:05:11 - المصدر: واع

المثنى – واعأعلن رئيس فريق الجهد الخدمي عبد الرزاق المالكي، اليوم السبت، المباشرة بـ 35 مشروعاً في بغداد ضمن مناشدات قدمت إلى رئيس الوزراء، مشيراً الى إدراج 500 مناشدة ضمن خطة عمل الجهد الخدمي.وقال المالكي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "فريق الجهد الخدمي أنجز العديد من المشاريع خلال العامين الماضيين في 11 محافظة من ضمنها العاصمة بغداد شملت إنجاز (468) مشروعاً"، لافتاً الى أنه "وحسب توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تم إدراج (200) مشروع ليصبح عدد المشاريع المستهدفة (668) مشروعاً.وأضاف أن "المشاريع تضمنت مشاريع الماء، وكذلك تبليط (8) ملايين متر مربع، وتطبيق المقرنص لـ (4) ملايين متر مربع، ومد شبكات الماء بواقع مليون و(300) الف متر طول، وشبكات المجاري بواقع مليون و(400) ألف متر طول".وأوضح المالكي أن "الجهد الخدمي افتتح (15) مشروعاً في محافظة المثنى بالمركز والأقضية والنواحي شملت العديد من مجالات البنى التحتية (الماء والمجاري والتبليط وتطبيق الأرصفة بالمقرنص وتأهيل مستشفيات عدد (2) و(13) مدرسة، فضلاً عن انشاء شبكة الكهرباء في 4 مناطق ومعالجة الاختناقات فيها"، مبيناً أن "خطة العام 2025 في محافظة المثنى تضمنت 21 مشروعاً".وبين أن "هناك (500) مناشدة قدمت لرئيس الوزراء، وتم إدراجها ضمن خطة الجهد الخدمي"، مؤكداً "المباشرة بتنفيذ (35) مشروعاً بشكل فعلي في بغداد".