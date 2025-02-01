السليمانية.. الإطاحة بقاتلين أحدهما قام بتصفية زوجته وهرب الى ايران

2025-02-01 14:06:28 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنتالسلطات الامنية واخرى محلية في محافظة السليمانية، يوم السبت، إلقاء القبض علىمطلوبين اثنين بتهمة القتل أحدهما قام بتصفية زوجته وهرب الى ايران.

وقال هيمنإبراهيم، قائممقام قضاء بنجوين، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المتهموزوجته من كورد إيران ويحملان الجنسية الإيرانية، إلا أنهما كانا يقيمان فيبينجوين"، مبيناً أن "الجهات الأمنية فتحت تحقيقاً فور وقوع الجريمة،وبدأت إجراءات ملاحقة المتهم عقب فراره إلى إيران".

وأضاف، أن"السلطات القضائية وشرطة السليمانية طلبتا رسمياً من الجانب الإيراني تسليمالمتهم، وبعد التحقيقات الأولية، تم إلقاء القبض عليه هناك"، مشيراً إلى أن"الإجراءات القانونية بحق المتهم مستمرة، وسط متابعة من الجهات المختصة فيإقليم كوردستان".

كما أكدتالسلطات المحلية في بينجوين، أن "التنسيق الأمني بين إقليم كوردستان وإيرانساهم في تسريع عملية القبض على المتهم"، مشددةً على "التزامها بملاحقةمرتكبي الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقهم لضمان العدالة".

في المقابل،ووفقاً لبيان صادر عن مديرية شرطة السليمانية، ورد لوكالة شفق نيوز، فقد شهدالسليمانية، ليلة أمس، حادثة مروعة حيث تعرض شاب يبلغ من العمر 16 عاماً للطعنبسكين خلال شجار عائلي بسبب خلاف اجتماعي، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة وعلىالرغم من نقله إلى المستشفى، فارق الحياة متأثراً بإصابته.

وأضاف البيان أن"الجاني لاذ بالفرار عقب ارتكاب الجريمة، إلا أن فرق الشرطة هرعت إلى مكانالحادث وبدأت التحقيقات الفورية، حيث تمكنت وحدة التحقيق في جرائم القتل، بالتعاونمع وحدة مكافحة الجريمة، من تحديد هوية المتهم وتعقبه خلال وقت قياسي، حيث أسفرتالجهود الأمنية عن إلقاء القبض عليه في أقل من ست ساعات من وقوع الجريمة".

وأشار البيان،إلى أن "المتهم، الذي تم التعريف عنه بالأحرف الأولى من اسمه (ل.ت.ح)، صدربحقه قرار توقيف قضائي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، تمهيداًلاستكمال الإجراءات القانونية بحقه وعرضه على القضاء".

وشهدت مناطقمختلفة من إقليم كوردستان في السنوات الأخيرة حوادث عنف أسري متزايدة، ما دفعالجهات المعنية إلى تعزيز التعاون الأمني والقضائي مع الدول المجاورة لملاحقةالفارين من العدالة.