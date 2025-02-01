"غياب بعض الأعضاء" يؤجل اجتماع الحزبين لتشكيل حكومة اقليم كوردستان

2025-02-01 14:06:28 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كان من المقرر أن تعقد اللجان الفنية للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، اجتماعها الخامس، اليوم السبت، في مقر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في أربيل، لمناقشة تفاصيل الاتفاق على تشكيل الكابينة الوزارية العاشرة في حكومة إقليم كوردستان، إلا أن الاجتماع تأجل بسبب غياب بعض الأعضاء المتواجدين في بغداد ضمن الوفد الحكومي لحل أزمة رواتب الموظفين.

ووفقًا لتصريحات مصادر لوكالة شفق نيوز، فقد كان الاجتماع الفني بين الحزبين يهدف إلى "وضع اللمسات الأخيرة على مسودة تفاهم تُرفع إلى قيادتي الحزبين، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بشأن تشكيل حكومة الإقليم الجديدة، ومع ذلك، فقد تم تأجيله نتيجة غياب عدد من أعضاء اللجان الفنية للحزبين بسبب انضمامهم إلى الوفد الحكومي الموجود حالياً في بغداد لمناقشة القضايا المالية العالقة، وعلى رأسها أزمة رواتب موظفي الإقليم".

وأكدت المصادر أن "اللجنة الفنية للاتحاد الوطني الكوردستاني تضم كلاً من ريواز فائق، شالاولا شيخ صلاح، وأمانج رحيم، فيما يتواجد الأخير حاليًا في بغداد. أما اللجنة الفنية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، فتضم: پشتیوان صادق، دلشاد شهاب، و أوميد صباح، حيث يتواجد الأخير أيضًا في بغداد، مما حال دون انعقاد الاجتماع في موعده المحدد".

ومن المتوقع أن يُعاد جدولة الاجتماع الفني بين الحزبين إلى موعد لاحق، بعد عودة الوفد الحكومي من بغداد، في ظل استمرار الجهود لتقريب وجهات النظر بشأن تشكيل الحكومة الجديدة ومعالجة الملفات العالقة بين الجانبين.

وتمر عملية تشكيل الكابينة العاشرة لحكومة إقليم كوردستان، بتعقيدات نتيجة التباينات السياسية بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني، حيث تكررت تأجيلات الاجتماعات بين لجانهما التفاوضية كما أن الملفات العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، خاصةً قضية تمويل رواتب الموظفين، تُلقي بظلالها على المشهد السياسي، مما يزيد من صعوبة التوصل إلى اتفاق سريع بين الحزبين الحاكمين.